Zweite Silbermedaille bei der Tischtennis-Heim-EM für Polcanova

Es hätte die dritte EM-Goldmedaille in der Karriere von Tischtennis-Star Sofia Polcanova werden können, stattdessen wurde es Silber. Bevor es heute noch ins Einzel-Finale bei der Heim-Europameisterschaft in der TipsArena in Linz geht, holt die 30-Jährige, die bereits am Freitag mit Robert Gardos im Mixed-Doppel Silber holte, Silber im Doppel.