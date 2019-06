Zwei Millionen Fans feiern in Toronto die NBA-Meister

Rund zwei Millionen Menschen haben am Montag in Toronto den ersten NBA-Titel der Basketballer der Raptors begeistert gefeiert. Fünf offene Doppeldeckerbusse mit den Spielern und ihren Familien hatten Mühe, sich bei der Parade in der kanadischen Metropole den Weg durch die Menschenmassen zu bahnen. Zu den gefeierten Akteuren zählte mit Kawhi Leonard der wertvollste Spieler der Finalserie.