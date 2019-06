Ex-Pöltl-Klub Toronto Raptors erstmals NBA-Champion

Die Toronto Raptors haben sich am Donnerstagabend als erster kanadischer Klub zum Champion der National Basketball Association ( NBA) gekrönt. Mit einem 114:110-(60:57)-Sieg in Oakland beim Titelverteidiger Golden State Warriors entschied das Team von Trainer Nick Nurse die "best of seven"-Finalserie mit 4:2 für sich. Damit endete nach 72 Jahren die Dominanz der US-Klubs in der NBA.

2:22 Minuten vor Ende des dritten Viertels kam es zur entscheidenden Szene im sechsten Endspiel: Bei einem Foul von Danny Green erlitt Warriors-Scharfschütze Klay Thompson, der mit 30 Punkten Topscorer der Partie war, eine Verletzung am linken Knie. Deshalb musste nach Kevin Durant, der sich zuletzt am Montag beim 106:105-Auswärtssieg in Toronto einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, der nächste All-Star von Golden State die Halle auf Krücken verlassen.