Zuschauerrekorde im Sport: Frauenfußball, Tennis, Ski und Co.

Männerfußball

Offiziell 199.854 Zuschauer kamen am 16. Juli 1950 ins Maracanã-Stadion um Brasilien im Finale der Weltmeisterschaft gegen Uruguay zum Titel zu brüllen. Was sie sahen, war die Mutter aller Niederlagen, ein 1:2. Aus Angst vor Ausschreitungen fand die Pokalübergabe danach in den Katakomben des Stadions statt. Die tatsächliche Zuschauerzahl kann nicht mehr gesichert angegeben werden. Es waren mindestens 173.850, genannt wird aber auch die Zahl 203.851.

Den ewigen Zuschauerrekord in Österreich erlebten die Fußballfans am 30. Oktober 1960 beim 3:0 gegen Spanien und am 27. Mai 1961 beim 3:1 gegen England. Damals kamen jeweils 90.726 Besucher ins ausverkaufte Wiener Stadion.