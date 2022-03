Causa Holdhaus: Ministerium arbeitet Altlasten auf

Die Sektion informierte

Noch vor zwei Jahren, am 3. April 2020, hatte Kogler eine ähnliche Anfrage beantwortet. Darin steht: „Die abgefragten Vorgänge fanden unter der Ressortverantwortung meines Amtsvorvorgängers als Sportminister, Heinz-Christian Strache, und weit vor meinem Amtsantritt statt. Ich kann bei der Beantwortung dieser Fragen daher nur auf die mir von der zuständigen Sektion übermittelten Informationen und Unterlagen verweisen.“

Ermittlungen eingestellt

Mittlerweile aber wurden die Ermittlungen gegen Holdhaus senior und junior eingestellt. Mittlerweile wurde anerkannt, dass die Fristlosen nicht gerechtfertigt waren. Mittlerweile sammelt das Kabinett von Minister Kogler selber nach Informationen und Unterlagen.

So wurde letzte Woche, schon vor der parlamentarischen Anfrage, ein Gespräch mit Paul Haber, Sportmediziner und Präsident des S. C. Hakoah, geführt. In der aktuellen Anfrage wollen die NEOS unter Punkt 5 wissen:

Haber (der damalige Präsident des IMSB) hat vor Gericht ausgesagt, dass er zu der fristlosen Entlassung gezwungen wurde. a. Wurde diese Vorgehensweise evaluiert?

In der Beantwortung 2020 hieß es noch: „In Folge der Aussprache vom 17. Oktober 2018 wurde der vom Präsidium mit einem beschlusswidrig ausgestatteten Dienstvertrag eingesetzte Geschäftsführer (Hans Holdhaus jun.) vom selben Gremium mit sofortiger Wirkung wieder abberufen und der aktuelle Geschäftsführer vom Präsidium eingesetzt. Diese Vorgangsweise wurde in der Vorstandssitzung vom 19. Oktober 2018 unter dem Vorsitz von Präsident Univ.-Prof. Paul Haber einstimmig bestätigt“. Dieser Dienstvertrag soll in seiner rechtlichen Wirkung geeignet gewesen ein, „die IMSB-Consult GmbH, die Mutter IMSB-Verein sowie in weiterer Folge die Republik Österreich als Fördergeber zu schädigen.“

Dieser Vorwurf ist mittlerweile entkräftet. Zudem ist den Gerichtsprotokollen zu entnehmen, dass der Nachfolgeverein Leistungssport Austria nicht knausriger war.

Und so wollen die NEOS wissen: Welche Beamten_innen, die in die Causa involviert waren, sind nach wie vor im Amt? a. Welche Konsequenzen gab es für diese? b. Welche Konsequenzen sind im lichte neuer Erkenntnisse angemacht?

Kogler hat bis 29. Mai Zeit, darauf zu antworten.