Hans Holdhaus: "Ich weiß nicht, ob Strache uns loswerden wollte"

Sportminister Strache

Am 8. Jänner 2018 wurde Vizekanzler Strache offiziell mit den Sportagenden betraut. Schon zehn Tage später geht aus einem Protokoll der Vorstandssitzung des IMSB hervor, dass es in Gesprächen zwischen dem damaligen Vereinspräsidenten Reinhard Gruden und dem damaligen Kabinettschef-Stellvertreter Philipp Trattner um die Holdhaus-Nachfolge ging.

Es fiel der Name Wolfgang Gotschke – einst Büroleiter von SPÖ-Sportminister Norbert Darabos und danach Geschäftsführer des Bundessportförderungsfonds. Es ging laut Protokoll auch um Druck. „Gruden berichtet, dass er befürchtet, dass – wenn Gotschke nicht die IMSB-Leitung bekommt – die Fördermittel nicht zu Verfügung stehen werden.“ Der Vereinsvorstand aber beharrte auf die alleinige Befugnis, die Leitung zu bestimmen. Das Ministerium ließ nicht locker. Im August 2018 sollten die Förderabrechnungen des Vereins geprüft werden – von einer vierköpfigen „unabhängigen Prüfungskommission“.

Wolfgang Gotschke, Wunschkandidat des Ministeriums auf den Chefposten, war ein Mitglied. Werner Kuhn, Vorstandsmitglied und Rechnungsprüfer des Vereins, sollte sich selber prüfen – er wurde im April 2019 Aufsichtsratsvorsitzender der Bundes-Sport GmbH. Dazu kam ein Steuerberater, der aufgrund der Erkenntnisse der Kommission einen Folgeauftrag aus dem Ministerium zur Prüfung des IMSB bekam und dafür mehr als 90.000 Euro erhielt – wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht.

Das Ministerium drängte weiter auf den Wunschnachfolger. Die Vereinsführung aber hatte sich Anfang des Jahres einstimmig auf Holdhaus junior als geeigneten Nachfolger des Seniors für die IMSB Consult festgelegt. Für die Vereinsleitung gab es ein Hearing, Holdhaus junior hatte sich dafür nie beworben. Andreas Vock wurde als Nachfolger festgelegt.

Das passte dem Ministerium gar nicht. Am 3. Oktober 2018 wurde der Geschäftsführervertrag mit Holdhaus jr. für die IMSB Consult GmbH unterzeichnet. Am 17. Oktober gab es einen mündlichen Zwischenbericht der Kommission, woraufhin Vater und Sohn beurlaubt wurden und Wolfgang Gotschke als Geschäftsführer des IMSB Consult installiert wurde – am selben Tag und ohne Vorstandsbeschluss. Der 51-jährige Holdhaus junior sagt: „Man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich in der Sportwissenschaft keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen werde, wenn ich vom Vertrag nicht zurücktrete.“