Sport Strategie Austria: Strache will "Probleme lösen"

Der österreichische Sport soll mit der "Sport Strategie Austria" in jeder Facette auf Vordermann gebracht werden. Diese im vergangenen Dezember von Sportminister Heinz-Christian Strache ( FPÖ) vorgestellte Initiative mündete indes in ersten, am Dienstag in Wien bekannt gegebenen Maßnahmen. Präsentiert wurde u.a. Sport-Manager Werner Kuhn als neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Bundes Sport GmbH.