Am 17. Oktober 2018 wurden Holdhaus senior als Geschäftsführer des Instituts für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB) und Hans Holdhaus junior als Geschäftsführer der IMSB Consult GmbH beurlaubt. Wenige Tage später wurden sie per Post und ohne sachliche Begründung fristlos entlassen – was in der Causa des Senior nun auch arbeitsrechtlich bestätigt ist.