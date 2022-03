Der nächste Zahltag aus der Zeit von Sportminister Strache

Und tatsächlich bringt sie finanzielle Bewegung ins Spiel. Leistungssport-Austria-Vorstand Wolfgang Gotschke zieht sich mit seinen Anwälten Rainer Radlinger und Christoph Erler (Schwiegersohn von FPÖ-Politiker Norbert Seger und ORF-Publikumsrat) zurück und machen ein Angebot. Daraufhin stecken Holdhaus und sein Anwalt Peter Hajek die Köpfe zusammen und machen ein Gegenangebot. Für die LSA-Seite beginnt „die Todeszone“, für Holdhaus ist es „weit unter der Schmerzgrenze“.

Das Feilschen hat ein Ende. Der Teil des Prozesses um die Abfertigung wird mit einem Vergleich beendet. Der zweite Teil um den Vertrag von Holdhaus geht weiter. „Hier besteht ein Restrisiko für beide Parteien“, betont Richterin Eppich noch einmal. Vor allem aber werde sich der Prozess wegen der Einvernahme der Zeugen in die Länge ziehen, sicher bis 2023. Und vor allem werden die Verfahrenskosten steigen, wohl auf zumindest 100.000 Euro, die Anwaltskosten ebenso. Holdhaus muss die beim Vergleich um seine Abfertigung ohnehin tragen, und er muss auf jeden Fall noch länger auf sein Geld warten, wenn ihm die Richterin punkto Vertrag Recht gibt.

Wie weit ein Urteil zugunsten Holdhaus in die „Todeszone“ von Leistungssport Austria vordringt, ist fraglich. Beim Feilschen mit Holdhaus waren es 250.000 Euro (Abfertigung plus Schadenersatz wegen des Vertrags). Inzwischen müssen an Abfertigungen schon 280.000 Euro gezahlt werden, jetzt drohen weitere 260.000 Euro Forderungen von Holdhaus für den Geschäftsführervertrag plus 100.000 Euro Verfahrenskosten. Die Leistungssport Austria lebt hauptsächlich von den jährlichen eineinhalb Millionen Förderungen des Sportministeriums – 2021 waren es 1,552.000 Euro.