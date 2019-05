Zum 75er von Mateschitz: Wie Red Bull den Sport verändert hat

Fußball-Talente für die ganze Welt

Ein Sprungbrett in die weite Sportwelt bietet Red Bull auch Fußballern. Sadio Mané, einst Meisterkicker in Salzburg, greift am 1. Juni mit dem FC Liverpool nach der Champions-League-Trophäe. In Salzburg, wo Red Bull seit 2005 das Kommando führt, und in Leipzig (seit 2009) wird Fußball nach und mit System gespielt. Akademien und Partnerklubs in der ganzen Welt liefern Nachschub. Das modernste Ausbildungszentrum steht in einem Salzburger Vorort, wo derzeit 400 junge Eishockey- und Fußball-Talente ausgebildet werden.