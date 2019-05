Dietrich Mateschitz ist 75: Das Reich des Dosen-Milliardärs

Im Vorjahr verkaufte Red Bull 6,8 Milliarden Dosen des Energydrinks in 171 Ländern der Welt (siehe Grafik). Die 51-Prozent-Mehrheit am Konzern halten nach wie vor die Thailänder, die laut Gesellschaftsvertrag auch bei der Mateschitz-Nachfolge gefragt werden müssen. Beide Gesellschafter belassen jeweils die Hälfte „ihres“ Gewinns im Unternehmen, das ohne Bankkredite auskommt. Die Steuern werden in Österreich bezahlt, laut Mateschitz gibt es keine windigen Steuerkonstrukte mit Sitz in Panama oder auf den Cayman Islands.

Mäzen und Investor

Der Red-Bull-Boss selbst – mit einem Vermögen von 16,9 Mrd. Euro auf Rang 53. im Forbes-Milliadärsranking – legt sein Geld gut an. Er besitzt Wirts- und Gutshäuser, erwarb Schlösser, Hotels und eine Brauerei – und ließ sie liebevoll renovieren. Ihm gehören zudem Wälder, Weinberge und Fischteiche – sowie eine Insel im Südpazifik. Er tritt ferner als Spender und Mäzen in Erscheinung. Abgehoben hat er wegen des Reichtums nie. Der bekennende Jeansträger tritt gerne selbstbewusst, aber auf Vorsicht bedacht auf, stellt lieber sein Produkt in den Mittelpunkt als sich selbst. Der „Didi“, wie ihn Freunde nennen, scheut die Öffentlichkeit, vieles im Red-Bull-Reich bleibt im Dunkeln.