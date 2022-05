Titel und Tränen: Snooker-Superstar O’Sullivan begeistert die Sportwelt

Aus der flüchtigen Umarmung der beiden WM-Finalisten unmittelbar nach der Partie wurde eine große, intime Respektsbekundung vor Millionenpublikum. Eine halbe Ewigkeit lagen sich Ronnie O’ Sullivan und Judd Trump in den Armen und es wirkte beinahe so, als müsste der unterlegene Finalist den Champion trösten. „Was Judd zu mir gesagt hat, hat mich fertiggemacht“, erklärte Ronnie O’Sullivan. Diese Umarmung am Ende des Matches sei zweifelsohne sein „emotionalster Moment im Crucible Theatre gewesen“, meinte der Weltmeister später im Interview und dabei hatte er Tränen in den Augen.