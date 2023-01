WM-Finale im Handball: Dänemark steht vor historischem Triple

Titelverteidiger Dänemark steht im heutigen WM-Finale (21.00) Frankreich gegenüber. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen als erstes Land überhaupt zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden. Nationalspielerin Petra Blazek spielte von 2015 bis 2016 bei Molde HK in der höchsten norwegischen Liga. Sie erklärt, was skandinavische Teams so erfolgreich macht.