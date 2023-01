Handball-WM: Dänemark zielt auf den drittel Titel in Serie

Dänemarks Handballer sind nur noch einen Schritt vom dritten WM-Titel in Serie entfernt. Der Gewinner von 2019 und 2021 zog am Freitag durch ein 26:23 (15:10) gegen den EM-Zweiten Spanien in das Endspiel am Sonntag (20.30 Uhr) in Stockholm ein. Der Gegner wurde am Abend im zweiten Halbfinale zwischen Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich ermittelt.

Die Dänen verschafften sich in Danzig mit einem 4:0-Lauf in den Schlussminuten der ersten Hälfte ein scheinbar beruhigendes Polster zur Pause. Bis 20 Minuten vor dem Ende hatte eine Fünf-Tore-Führung Bestand. Doch dann gelang den Skandinaviern fast neun Minuten lang kein Tor. Die Spanier - 2018 und 2020 jeweils Europameister - nutzten die Schwächephase und kamen bis auf ein Tor heran. In der Schlussphase straffte sich der WM-Titelverteidiger jedoch wieder und traf viermal nacheinander - die Vorentscheidung.