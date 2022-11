Zwischenbilanz in der Eishockey-Liga: Von Höhenflügen und Abstürzen

Die Eis-Panne: Durch eine glückliche Fügung konnte die kaputte Kühlanlage in der Wiener Steffl-Arena im Eilzugstempo repariert werden. Weil eine Kühltechnikfirma eine passende Sonde zur Verfügung stellen konnte, musste das Teil für die 29 Jahre alte Anlage nicht extra angefertigt werden und es blieb den Capitals eine sechswöchige Sperre der Heimstätte erspart.

Die Zuschauer: Während in der Fußball-Bundesliga die Zuschauerzahlen das Vor-Corona-Niveau wieder übertreffen, sind die Zahlen in der ICE Hockey League darunter. Die Capitals hatten vor dem Corona-Saisonabbruch 2020 4.899, jetzt sind es 3.588. In Linz waren es 4.635, jetzt, trotz guter Leistungen, 2.278. Nur der KAC konnte das Level dank der Hallen-Renovierung halten (3.912 – 3.948). Vielleicht holt Eishockey in der fußballfreien Zeit während der WM in Katar wieder auf.

Die Pause: Das Nationalteam darf anstelle der Schweiz (ersetzt Russland beim Karjala Cup in Finnland) am Deutschland-Cup in Krefeld teilnehmen und bekommt Spiele gegen hochkarätige Gegner wie Slowakei (Donnerstag), Deutschland (Samstag) und Dänemark (Sonntag). Teamchef Bader musste nach Absagen sieben Spieler für das prestigeträchtige Turnier nachnominieren. Die Liga pausiert bis 15. November.