Faszination und Furcht: ÖSV-Ass Hayböck und die Magie des Skifliegens

Und das ist jetzt keineswegs nur so dahergeredet, wissenschaftliche Studien belegen, was in einem Skispringer beim Skifliegen alles vorgeht. ÖSV-Arzt Peter Baumgartl führte zahlreiche Untersuchungen durch und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis: Er stellte bei den Skifliegern einen Adrenalinwert fest, der jenem von Menschen in Todesangst gleicht.