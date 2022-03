Österreichs Skispringer müssen bei der Skiflug-WM in Vikersund auf ihren Cheftrainer verzichten. Andreas Widhölzl stieg nicht in den Flieger nach Norwegen, nachdem es in seinem allerengsten Familienkreis einen Covid-Fall gibt. "Ich bin damit Kontaktperson. Ich möchte die Athleten nicht der Gefahr aussetzen, womöglich durch eine eingeschleppte Virus-Infektion Wettkämpfe zu verpassen", sagt der Tiroler.

Sportdirektor Stecher positiv

Im Gegensatz zu den Skispringern, die nach dem Bewerb am Sonntag am Holmenkollen in Norwegen geblieben sind, war Widhölzl zurück nach Österreich gereist. Jetzt muss er die WM ebenso via TV verfolgen wie der Nordische Direktor Mario Stecher, der nach der Rückkehr aus Skandinavien positiv getestet wurde.