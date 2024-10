Wenn der KAC nach Wien kommt, dann ist immer was los, mag sich der Sportfan denken. Tatsächlich: Selbst in einer frühen Phase der Meisterschaft war die Steffl-Arena mit 5.950 Zuschauern sehr gut gefüllt, als die Vienna Capitals am Dienstag bei gleichzeitiger Übertragung im ORF den Rekordmeister empfingen und letztlich 3:5 verloren.

Die Stimmung auf den Rängen übertrug sich auf das Eis, selten in dieser Saison war eine Partie derart hitzig. Und das tat dem Wiener Spiel lange Zeit gut: Im ersten Drittel gingen die Capitals durch Treffer von Gregoire (17.) und Wallner (19.) 2:0 in Führung. Doch sie setzten in ihrem schwachen Powerplay (0 Tore in den jüngsten 18 Überzahlspielen) nicht nach. Im Gegenteil: Nach dem 1:2 durch Fraser kassierten die Caps durch Bischofberger in Überzahl das 2:2 (26.). Im Schlussdrittel kippte das Spiel endgültig zugunsten des KAC. Innerhalb von 13 Sekunden trafen Petersen und Hundertpfund (43.) zur 4:2-Führung. Die Capitals zeigten Auflösungserscheinungen – Endstand 3:5.

Änderungen im Kader

Capitals-Headcoach Gerry Fleming ärgerte sich über die vielen Fehler "im Puckmanagement" und kündigte personelle Änderungen im Kader an. Das 2:1 gegen Asiago bleibt der einzige Heimsieg.