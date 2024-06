Formel-1-Manager Martin Reiss: Das ist der neue Capitals-Präsident

Martin Reiss ist für die Capitals besonders interessant: geboren im Land von Weltmeister Tschechien, berufliche Karriere im Land von Vizeweltmeister Schweiz. Einen Namen in der Sportwelt hat sich der PR-Unternehmer als Manager in der Formel 1 gemacht. Unter anderen hatte er die Piloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean unter Vertrag.

Bei seiner Präsentation am Donnerstag in Kagran gab Reiss zu: "Ich wollte nie Präsident werden. Ich habe vor einigen Jahren eines meiner Büros in Wien eröffnet und angefangen, diese Stadt zu lieben. Meine Frau ist aus Ungarn. Wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann möchte ich ein kleines Dankeschön zurückgeben."

"Ich arbeite nicht mehr für Geld"

Über die Freundschaft zu Bernie Ecclestone sammelte er schon Vereinserfahrung bei den Queens Park Rangers und bei Slavia Prag. Von der Arbeit der neuen Capitals-Geschäftsführer war Reiss schnell angetan. "Ich habe sofort gemerkt, dass sie an neuen Ideen arbeiten. Bei Rapid und Austria habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht." Ein großes Sponsorprojekt mit einem Weltkonzern scheiterte beim Stadionbau von Rapid ebenso wie ein Projekt in Favoriten. Mit 68 Jahren könne es sich Reiss leisten, "Nicht mehr für Geld sondern nur zum Spaß zu arbeiten. Ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Viele Leute, mit denen ich Geschäfte gemacht habe, sind meine Freunde geworden."

Seine Ziele bei den Capitals? "Ich möchte, dass man in fünf Jahren sagt 'wow. Es ist toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Abgesehen vom Sportlichen.'" Ein Beispiel: Reiss kann sich vorstellen, Sponsoren zu finden, die bereit sind, 10-12 Millionen Euro in ein Nachwuchsprojekt zu investieren.

Geschockt ist Reiss aber, was die Rahmenbedingungen betrifft, wie etwas die Vermarktung des gesamten österreichischen Eishockeys. "Wenn ich mir die Zahlen ansehe, dann muss ich annehmen, dass das jemand nicht kann. Es kann nicht sein, dass Klubs weniger aus der Liga-Vermarktung lukrieren als Schweizer Drittligisten."