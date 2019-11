Zwangspause für Sensationssiegerin Alice Robinson

Alice Robinson hat turbulente Tage hinter sich. Nach ihrem Sensationssieg beim Weltcupauftakt in Sölden hatte die 17-jährige Neuseeländerin kaum Zeit zum Feiern. Gleich nach der Siegerehrung am Abend hatte sich Robinson auf den langen Weg in ihre Heimat gemacht. In der vergangenen Woche drückte sie in Neuseeland die Schulbank.