Eine Neuseeländerin verblüffte in Sölden die Skifans

Der Slalomlauf bei den Interviews bereitete Alice Robinson weit größere Probleme als der Riesentorlauf-Kurs auf dem Rettenbachferner. Als ihr Sensationssieg feststand und der jungen Neuseeländerin die ersten Mikrofone vor das Gesicht gehalten wurden, überkam die 17-Jährige ein wilder Hustenanfall. Das ORF-Interview mit Rainer Pariasek musste sie sogar abbrechen.

Alice Robinson hat, wenn man so will, in Sölden auch auf die allgemeine Hackordnung im Skisport gehustet. Alles hatte beim Saisonauftakt mit einem Triumph von Seriensiegerin und Superstar Mikaela Shiffrin gerechnet. Und dann kommt da plötzlich diese junge Frau aus der südlichen Hemisphäre daher und stellt alles auf den Kopf.