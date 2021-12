Zu hohe Temperaturen: Super-G in Bormio musste abgesagt werden

Ob das Rennen nachgeholt wird ist noch nicht klar. Der Super-G war der Ersatz für jenen von Lake Louise. Die letzte Möglichkeit zum Nachholen bietet sich erst nach den Olympischen Spielen in Kvitfjell an. Die nächste Station für den Ski-Zirkus ist Zagreb, wo am 4. und 5. Jänner die Slaloms der Frauen und Herren auf dem Programm stehen.