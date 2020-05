Zu Besuch in der großen Eishockeywelt

Am Gang hängen die Fotos der neun Meistermannschaften. Samuelsson ist als Spieler und Trainer immer wieder abgebildet. 2001/2002 war er es als Co-Trainer, und ein 27-jähriger Dieter Kalt war als Spieler dabei. Damals war in der 61.685-Einwohner-Stadt die Multifunktionsarena mit 8250 Plätzen errichtet worden. In der Champions Hockey League kamen am Samstagnachmittag gegen die Capitals bei wunderbarem Wetter nur 1972. TV-Rechtepartner Eurosport habe die zuschauerfeindliche Zeit bestimmt.

Die Fahrt in die Halle dauert für Samuelsson eine halbe Stunde. Sein Sommerhaus an einem See baute er zu seinem Hauptwohnsitz um: 2000 Quadratmeter Grund, ein typisch schwedisches Holzhaus und ein traumhafter Blick auf den See. "Die Lebensqualität ist sehr gut hier", sagt er zufrieden.