Eiskalte Leidenschaft bis in den hohen Norden

Der Siegeszug geht weiter: Die Vienna Capitals gewannen beim schwedischen Top-Klub Färjestad sensationell 2:1 nach Penaltyschießen und haben vor den letzten beiden Partien gegen Zürich drei Punkte Vorsprung auf die Schweizer. Das Achtelfinale ist zum Greifen nah.

Die Wiener spielten im Vergleich zum 2:1 am Donnerstag in Oslo wie ausgewechselt. Im Tor agierte der 20-jährige Kickert überragend, das 1:0 durch MacArthur war nicht unverdient. Die Capitals hatten einige gute Chancen auf das 2:0, doch Wallin erzielte den Ausgleich (49.), im Penaltyschießen traf Jessiman entscheidend. Caps-Stürmer Hartl erlitt bei einem von der Referees ungeahndeten Check gegen den Kopf einen doppelten Nasenbeinbruch und musste noch in Karlstad operiert werden.

Auf der Tribüne warf Eva Gasser einen erfreuten Blick auf das Geschehen. Die 33-Jährige ist einer der größten Fans der Capitals. Sie begleitet das Team überall hin, wo es möglich ist. Am Donnerstag war sie in Oslo, am Samstag in Karlstad. Aber sie sah auch die Testspiele in Bled gegen Stavanger und in Ingolstadt.