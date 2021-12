Zeitgleich auf die Tausendstelsekunde: Rodler Kindl siegt in Altenberg

Je näher die Olympischen Winterspiele in Peking rücken, umso besser kommt Wolfgang Kindl in Fahrt. Mit seinem dritten Platz vor einer Woche im Sprint-Rennen in Sotschi (Russland) hatte der Routinier bereits seine gute Form unter Beweis gestellt, in Altenberg legte der 33-Jährige nun noch eines drauf und gewann den Einsitzer-Weltcup.

Dabei sorgte Wolfgang Kindl für ein Kunstbahnrodel-Kuriosum. Denn der Tiroler war nach zwei Läufen in 1:47,997 auf die Tausendstelsekunde gleich schnell wie der Deutsche Max Langenhan.