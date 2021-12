Ende der Durststrecke: Rodel-Ass Wolfgang Kindl rast aufs Podest

In diesem Bewerb, in dem der Start nicht so eine große Rolle spielt, weil die Zeit erst nach einigen Kurven ausgelöst wird, kommt es vor allem auf das Fahrgefühl an. Und das ist beim erfahrenen Wolfgang Kindl bekanntermaßen extrem ausgeprägt. Der 33-Jährige musste sich nur dem Italiener Dominik Fischnaller und dem Russen Roman Repilow geschlagen geben und bejubelte den ersten Weltcup-Podestplatz seit Dezember 2018.

Mit den starken Auftritten empfahl sich Kindl auch für einen Einsatz bei den Olympischen Spielen in Peking. Österreich darf drei Herren zu den Winterspielen entsenden, mit Titelverteidiger David Gleirscher, seinem Bruder Nico, Jonas Müller, Reini Egger und eben Kindl gibt es fünf Kandidaten.