Wolfgang Kindl - der unterschätzte Eis-Eilige

Wenn sich Wolfgang Kindl alles zu Herzen genommen hätte, was über ihn gesagt wurde, dann hätte er seine Rodel-Karriere längst auf Eis legen und die Finger vom Pratzeln lassen müssen. Was hatte er sich in jungen Jahren nicht alles anhören müssen: Er habe nicht die passende Figur für einen Rodler, er sei am Start viel zu schwach, selbst der heutige Verbandspräsident Markus Prock hatte lange Zeit unverhohlen gemeint, dass Wolfgang Kindl auf Grund seiner körperlichen Defizite im Eiskanal nicht zu Höherem berufen sei. „Klar habe ich mitbekommen, was über mich alles geredet worden ist“, sagt der Tiroler.

Heute kann der 30-Jährige über all diese Expertisen und Prophezeiungen längst schmunzeln. In den vergangenen Jahren ist Kindl mit seinen Skeptikern ordentlich Schlitten gefahren. Erst wurde er Doppelweltmeister im Einsitzer und im Sprint (2017 in Igls), nun führt er nach drei Saisonsiegen souverän den Weltcup an und rodelt dem ersten österreichischen Gesamtsieg seit 2003 ( Markus Kleinheinz) entgegen.