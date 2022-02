Wolfgang Kindl: Große Beharrlichkeit vom kleinen Tiroler Pratzler

Hätte Wolfgang Kindl dem Urteil mancher Eiskanal-Experten vertraut, dann hätte er niemals ein Kunstbahnrodler werden dürfen. Was wolle er mit seiner Statur beim Rodeln, hieß es da. Er sei mit seinen 166 Zentimetern viel zu klein. Nie und nimmer würde aus ihm ein Weltklasserodler werden.

„Natürlich habe ich mitgekriegt, was über mich geredet worden ist. Mir haben nicht viele etwas zugetraut“, sagt Wolfgang Kindl, der nicht zum ersten Mal in seiner Karriere mit allen Vorurteilen Schlitten fuhr und im Olympia-Eiskanal in Yanqing zu Silber im Einer rodelte.

Danach gestand der 33-jährige Routinier aus Tirol unter Tränen: „Diese Medaille war so hart erkämpft.“