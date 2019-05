WM-Testspiel: In Schlussminuten vergab Österreich den Sieg

Draußen vor der Halle in der Attemsgasse trotzten ein Dutzend Autogrammjäger geduldig dem strömenden Regen, drinnen begannen die Spieler von Österreich und Dänemark die Vorbereitungen auf den Test. Und ganz vorne im Kabinengang in der Erste Bank Arena in Wien Kagran machten sich die Kanadier in zwei Kabinen breit. Sie waren wohl auch das Ziel der Fans vor der Arena. Die Kanadier sind am Dienstag (19 Uhr) der nächste Gegner der Österreicher. Und der letzte vor dem WM-Auftakt am Samstag in Bratislava gegen Lettland.

Im Testspiel gegen Dänemark zeigten die Österreicher über weite Strecken eine ansehnliche Leistung. Beide Teams waren mit dem fast kompletten WM-Kader im Einsatz. Die Dänen, die seit 2002 immer an der A-WM der besten 16 Nationen teilnehmen, gingen als klarer Favorit in das Spiel. Mit Mikkel Bodker von Ottawa hatten die Gäste genauso einen NHL-Profi auf dem Eis, wie die Österreicher mit Michael Raffl von Philadelphia.

Raffl stürmte in einer Angriffslinie mit Herburger und Schneider. Und diese sorgten auch für das 1:0. Raffl spielte von hinter dem Tor den Pass auf Schneider, der flach unter den Schonern des ehemaligen Graz-Goalies Dahm traf (34.).

Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn Österreich war die aktivere Mannschaft und spielte auch mehrere Möglichkeiten heraus. Nach dem guten Auftakt wurde es im zweiten Drittel ruppiger und teilten die Österreicher ein paar harte Checks aus. Die Dänen überzeugten vor allem im Powerplay, in dem sie Puck und Gegner gut laufen ließen.