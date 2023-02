WM-Sensationen: Deutsches Gold und Österreich als Fußballweltmeister

Der Deutsche Hansjörg Tauscher, der 1989 in Colorado Weltmeister wurde, hatte in der sogenannten „Rattlesnake Alley“, einem 200 Meter langen Mittelding zwischen Bobbahn und Halfpipe, nach genauem Streckenstudium die entscheidenden Zehntel herausgeholt. So eine Klapperschlangen-Passage wurde nie mehr in eine Abfahrt eingebaut. Und Tauscher hat auch nie mehr gesiegt. Der Allgäuer Polizeioberkommissar Tauscher machte nur noch einmal im Sport von sich reden, als er in einem Spiegel-Interview prophezeite: „Bevor noch einmal ein Deutscher Abfahrtsweltmeister wird, werden die Österreicher Fußballweltmeister.“