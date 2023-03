WM: Österreichs Kombinierer starten zur Operation Titelverteidigung

Somit hat er sich besser aus der Affäre gezogen als vor einem Jahr in Peking. Vor den Olympischen Winterspielen 2022 präsentierte sich Lamparter in ähnlicher Verfassung, reiste aber ohne Medaille aus China wieder ab. Der Lehren von Peking beschreibt er so: „ Man bleibt dann etwas am Boden, realisiert einfach, wie schnell es gehen kann, dass man nicht erfolgreich ist. Das habe ich definitiv von Olympia mitgenommen.“

Der Norweger Jarl Magnus Riiber peilt die perfekte WM an, hat in den ersten drei Entscheidungen der Nordischen Kombination schon Gold geholt. Vor allem auf der Schanze hat der 25-Jährige wieder zu alter Dominanz gefunden. „Da muss man auf einen Fehler von ihm hoffen. Im Moment ist Gold schon ein bisschen weit weg“, meinte der Tiroler. Riiber machte am Freitag nur einen Trainingssprung, mit 135,5 Meter aber den weitesten. Lamparter sprang zwei Mal und hielt mit 130,5 Meter halbwegs mit.