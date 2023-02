WM in Planica: Kombinierer Lamparter sucht die Goldspur in der Loipe

Tempo vor dem Sprint

Die Entscheidung wird am Samstag wohl erst in der Loipe fallen, in der sich Lamparter in dieser Saison außerordentlich gut präsentiert hat. Allerdings möchte er es nicht auf einen Zielsprint ankommen lassen. „Es gibt Leute, die sind sehr, sehr schnell auf der Zielgeraden – und ich gehöre nicht ganz dazu. Deswegen muss ich meine Stärken, die ich habe, ausspielen. Ich weiß, dass ich ein richtig hohes Grundtempo gehen kann, an dem viele Leute dann zerbrechen.“

Cheftrainer Christoph Eugen sieht Lamparter in einer ähnlichen Situation wie vor Olympia. „Da hat er schon noch ein bisschen zu knabbern gehabt“, sagte der Steirer. „Ich glaube, was ihm jetzt hilft, ist, dass er so viel gewonnen hat. Er kann locker reingehen, und er ist ja schon Doppel-Weltmeister.“