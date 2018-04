Wieso Bozen im Finale gegen Salzburg kein Außenseiter mehr ist

Als das Jahr 2018 begann, sah die Tabelle so aus: 1. Capitals, 2. KAC, 3. Salzburg, ...12. und Letzter HC Bozen.

Bevor das Eishockey-Jahr endet, könnte man darin auch einen Schlachtplan der Bozener Füchse erkennen. Als Achter schafften die Südtiroler gerade noch das Viertelfinale. Dort schalteten sie den KAC mit 4:2 in der Best-of-seven-Serie aus. Danach wurden im Semifinale die Capitals 4:1 verspeist. Ab Sonntag stehen die Red Bulls aus Salzburg auf dem Menüplan. Der Hunger der Bozener scheint ungestillt zu sein.

Und sie sind nicht mehr jener Außenseiter, als der sie starteten. Salzburg hat gehörig Respekt. Gegen jeden anderen Gegner hätten die offensiv eingestellten Bullen mehr Platz und somit leichteres Spiel.

Wie konnte aus dem Tabellenletzten ein Finalist in der Erste Bank Liga werden?

Viel wurde über das destruktive Spielsystem der Bozener geschrieben, oft wurde es als altmodisch kritisiert. Doch es funktioniert. Und es ist erfolgreich. Mit Coach Pat Curcio waren die Bozener in die Saison gegangen und kamen nicht vom Fleck. Sein Nachfolger Kai Suikkanen verpasste dem Team eine neue Spielanlage. Plötzlich griff ein Rad ins andere. Auch, weil der im Dezember geholte Pekka Tuokkola nicht nur Rückhalt wurde, sondern seine Art zu spielen mit jener der Verteidigung perfekt harmoniert. Im Semifinale war es nicht so, dass die Capitals nicht Druck machen konnten, oder zu wenige Chancen gehabt hätten. Die Bozener waren vor dem eigenen Tor einfach immer präsent, blockten und wehrten erfolgreich ab. Besonders beeindruckend zeigt sich das in der Statistik in der Unterzahl: Nur vier Gegentore ließen die Bozener in Unterzahl bei 42 Versuchen im Play-off zu. Das ist ein Wert von sensationellen 90,5 Prozent.