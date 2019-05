Wie sich Österreich den Feinschliff für die Eishockey-WM holt

Promi-Gäste

Im Rahmen des Trainingslagers in Wien trifft Österreich am Sonntag auf Dänemark (16.15 Uhr) und am Dienstag auf Kanada (19.15 Uhr). Bei den Dänen hat sich Ottawa-Stürmer Mikkel Bødker angesagt. Karten für beide Spiele gibt es noch, gegen Kanada könnte es wie beim letzten Aufeinandertreffen 2015 vor der WM in Tschechien eng werden auf den Tribünen.

Die Kanadier haben die Namen von 22 Spielern bekannt gegeben, mit denen sie nach Wien kommen und in die WM starten werden. Top-Star ist Spielmacher John Tavares von den Toronto Maple Leafs. Der 28-Jährige war mit 47 Treffern drittbester Torschütze in der NHL hinter dem Deutschen Leon Draisaitl (50) und Alexander Owetschkin (51). Der Russe packte nach dem enttäuschenden Ausscheiden seiner Washington Capitals in der ersten Play-off-Runde gegen Carolina sofort seine Taschen und war bereits am Dienstag in Moskau, wo er zur Sbornaja stieß. Die Russen haben mit Jewgenij Malkin ( Pittsburgh), Ilja Kowaltschuk (L.A. Kings) und Nikita Kutscherow ( Tampa) weitere Top-Stars im Kader. Kutscherow war mit 128 Punkten Topscorer der NHL.