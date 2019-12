Wie es Österreichs Eishockey-Nachwuchs zur Sensation schaffte

Bestätigung für den Eishockey-Verband

So erfreulich der Aufstieg für Österreich ist, so sehr ist er auch eine Bestätigung für den Weg des österreichischen Verbandes. „Die jetzige U-20 ist die erste Mannschaft, die das Programm der letzten vier Jahre voll durchgemacht hat“, sagt Bader. „Die Spieler nehmen seit vier Jahren an Turnieren teil, bei denen sie von starken Gegnern gefordert werden. Jetzt erstarren sie nicht mehr vor Ehrfurcht, wenn sie bei einer WM auf diese Mannschaften treffen.“

Wer die Spiele in Minsk verfolgt hat, der konnte auch eine klare Handschrift erkennen. Die Mannschaft war eisläuferisch sehr stark, hat den Gegner bei Puckbesitz ständig unter Druck gesetzt, griff konsequent mit vier Blöcken an und blieb sehr diszipliniert. Genau so wie Bader auch mit dem Herren-Nationalteam spielen lassen will. Doch der Abstieg des Teams bei der A-WM in Bratislava durch die Niederlage im Penaltyschießen gegen Italien trübte die Bilanz von Österreichs Eishockey 2019.