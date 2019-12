Österreichs Eishockey-Nachwuchs schafft die große Sensation

Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam ist zum vierten Mal erstklassig. Die Mannschaft von Marco Pewal gewann am Sonntag zum Abschluss der WM 1A in Minsk gegen Slowenien mit 4:1 (2:0,0:0,2:1) und sicherte sich mit dem Turniersieg den Aufstieg in die Top Ten. Die nächste U20-A-WM wird von 20. Dezember 2020 bis 1. Jänner 2001 in Edmonton und Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta ausgetragen.

Der erst kurz vor Turnierbeginn eingebürgerte gebürtige Belgier Senna Peeters (17./PP) und Paul Huber (20.) jeweils nach Vorarbeit von Thimo Nickl leiteten mit ihren Treffern gegen Ende des ersten Drittels den Erfolg gegen Slowenien ein. Nach dem Anschlusstreffer von Maj Tavcar (53.) machte Maximilian Rebernig (56.) den Sieg perfekt, Huber fixierte mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand (59.).

Angeführt wurde die ÖEHV-Auswahl in Minsk von der ersten Linie mit dem herausragenden Center Benjamin Baumgartner vom HC Davos (5 Tore, 7 Assists), Huber (4 Tore, 4 Assists) und Peeters (3 Tore, 3 Assists).