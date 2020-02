Wie das Farmteam des KAC europaweit bekannt wurde

Dass der österreichische Eishockey-Rekordmeister KAC und der deutsche Fußball-Klub Eintracht Frankfurt eine echte Freundschaft entwickeln, war ein lustiger Zufall.

Die Geschichte beginnt mit Bianca: Das Sturmtief zog am Donnerstag über Österreich und sorgte für die Absage des Europa-League-Spiels zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt. Da die Entscheidung erst am Nachmittag gefällt wurde, waren natürlich schon etliche deutsche Fußball-Fans in Stadt. Und diese suchten nach einer anderen Beschäftigung. Sie fanden sie im Salzburger Volksgarten, wo das Eishockey-Farmteam des EC Red Bull Salzburg auf die zweite Mannschaft des Klagenfurter AC in der Alps Hockey League traf.

Normalerweise finden Duelle von Farmteams in der zweiten österreichischen Eishockey-Spielklasse nicht vor besonders vielen Fans statt. Doch am Donnerstag sorgten rund 400 Frankfurter für eine außergewöhnliche Stimmung und für einen legendären Abend.