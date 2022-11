Wetter besiegt Weltcup: Herren-Abfahrt in Lake Louise abgesagt

Es ist nicht die erste Absage in diesem Winter, der einfach nicht auf Touren kommen will. Beim Auftakt in Sölden konnte der Riesentorlauf der Frauen nicht durchgeführt werden. Danach folgten die Absagen der Abfahrten am Matterhorn sowie das Aus der Parallelrennen in Zürs.

Deshalb konnten von den ersten elf geplanten Rennen nur drei stattfinden.