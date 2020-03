Wer sind die Favoriten im Eishockey-Viertelfinale?

Die Angst vor dem Coronavirus sorgt jetzt auch in der Erste Bank Liga für Irritationen. So haben tschechische Behörden beschlossen, dass keine Fans des HC Bozen nach Znaim dürfen. Beim Auftakt des Viertelfinales heute in Bozen gibt es keine Probleme, es werden aber Desinfektionsspender aufgestellt und Menschen gebeten, nicht in die Halle zu kommen, wenn sie Fieber haben.

Vor den ersten Spielen am Mittwoch tippt der KURIER die vier Duelle. Wer vier Siege hat, steigt ins Semifinale auf. Dort spielt immer das beste Team (nach der Zwischenrunde) gegen das schlechteste. Es gibt also keinen Play-off-Baum.