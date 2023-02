Weltmeisterliches Scheitern, oder: Die Größe des Johannes Strolz

Selbstironie und Selbstkritik sind dem Doppelolympiasieger jedenfalls nicht fremd. Die Analyse seiner Super-G-Fahrt in der WM-Kombination hörte sich so an: „Beim Start rutsche ich schon mit dem Stock aus. Dann fliege ich über den Sprung wie eine gerupfte Henne. Und danach versemmle ich den Rest. Irgendwie passt das zu meiner Saison.“

Am Beispiel von Johannes Strolz zeigt sich gerade wieder einmal, wie eng Euphorie und Ernüchterung doch zusammenliegen. Am Freitag jährt sich sein Olympiasieg in der Kombination. Zwei weitere Medaillen bei den Winterspielen 2022 in Peking katapultierten Strolz in den Rang eines Ski-Helden und Publikumslieblings.