ÖSV-Slalomstar Feller ist in den USA auf Podestkurs

Es ist kein Zufall, dass Manuel Feller im Slalom das Trikot des Weltcupleaders trägt. Der Tiroler ist in diesem Winter ein Muster an Konstanz und war in allen Saisonrennen nie schlechter als Fünfter. Auch beim Weltcup in Palisades Tahoe (USA) stellte der Routinier im ersten Durchgang wieder seine Klasse und Souveränität unter Beweis.