Slalom-Krimi in Madonna: ÖSV-Star Schwarz zur Halbzeit Sechster

Bester Österreicher ist Marco Schwarz, der als Sechster einen Rückstand von einer halben Sekunde aufweist. Manuel Feller, der Sieger des ersten Saisonslaloms in Hochgurgl, ist Neunter (+0,68 Sekunden). Fabio Gstrein (+1,43) und Michael Matt (+1,54) haben schon einen Respektabstand. "Die Ausgangslage passt, das war eine solide Fahrt", sagte Marco Schwarz nach dem ersten Durchgang.

Einen Fehlstart in die Saison fabrizierte derweil Adrian Pertl. Nach seinem Out in Hochgurgl kam der Kärntner auch in Madonna di Campiglio nicht ins Ziel.