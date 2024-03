Weltcup-Finale: Regen und warme Temperaturen gefährden Speedrennen

Hohe Temperaturen und immer wieder Regen setzen den Pisten beim Finale des Ski-Weltcups in Saalbach-Hinterglemm zu. Diese Woche ist für die Speedbewerbe reserviert, am Mittwoch und Donnerstag sollen jeweils die Trainingsläufe stattfinden. Am Freitag sowie am Wochenende stehen dann für beide Geschlechter die letzten Super-G und Abfahrten der Saison auf dem Programm.