Der ÖSV holt Deutschlands Ski-Legende Felix Neureuther an Bord

Beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm wird nicht nur gefeiert, es werden auch wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. So tagte im WM-Ort die Steuerungsgruppe des ÖSV-Zukunftsprogrammes Future:Focus:Ski-/Snowboardsport.

Neben ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und -Generalsekretär Christian Scherer diskutierten in Saalbach-Hinterglemm Vertreter der Bergbahnen (Planai), der ÖSV-Sponsoren (A1) sowie auch zwei ehemalige Skistars. Benjamin Raich und Felix Neureuther haben sich bereit erklärt, sich für den Skiverband in den Dienst der Sache zu stellen.

„Im Wintersport wird der Klimawandel besonders stark sichtbar und wir sehen auch einen gesellschaftlichen Wandel. Wir wollen den Stellenwert des Ski- und Snowboardsports in der Gesellschaft erhalten", sagt ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

"Österreich ist skiverrückt. Damit das so bleibt, müssen wir uns wichtigen Zukunftsfragen wie jene der Nachhaltigkeit stellen und insbesondere junge Menschen wieder stärker an den Wintersport heranführen."

Begeisterung entfachen

Die diskutierten Ideen und Vorschläge reichen hierbei von Maßnahmen, um junge Menschen wieder stärker an den Wintersport heranzuführen bis hin zu Aktivitäten für einen Ausbau der öffentlichen Anreise zu Weltcup Events und in Wintersportgebiete.



In einem umfassenden Stakeholderprozess wurden bislang über 30 Expert:innen aus verschiedensten Bereichen der Wintersport-Branche sowie NGOs, Vertreter aus dem Bildungssektor sowie ÖSV-Partner und (ehemalige) Spitzensportler - eingebunden Bis zum Sommer werden die Ergebnisse des Zukunftsprogrammes „Future:Focus:Ski-/Snowboardsport“ vorliegen.