Weltcupsiegerin Lara Gut-Behrami: Warum der Skistar nicht beliebt ist

Eigentlich müssten sie in der Schweiz alle Lara Gut-Behrami zu Füßen liegen. Seit eineinhalb Jahrzehnten lässt sie die stolze Skination jubeln und beschert dem Land alpine Glanzmomente. Lara Gut-Behrami ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin , sie besitzt zwei große Kristallkugeln und etliche in kleiner Ausführung, sie war im zarten Alter von 17 schon Weltklasse und ist es jetzt mit bald 33 Jahren immer noch. Obendrein ist die Tessinerin eloquent, attraktiv und hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.

Lara Gut-Behrami müsste also höchste Beliebtheitswerte haben und den Menschen unter die Haut gehen, aber die Realität sieht erstaunlicherweise anders aus. Die Beziehung der Schweizer zu ihrem Skistar ist kompliziert, um nicht zu sagen: erkaltet. Oder wie Ski-Legende Bernhard Russi sagt: „Lara Gut-Behrami ist zusammen mit Mikaela Shiffrin die beste Skifahrerin der Welt – ich finde, sie müsste mehr für ihren Sport tun. Sie fuhr selten so gut Ski wie jetzt. Aber im Psychischen und in ihrem Verhalten ist sie in alte Sünden zurückgefallen.“