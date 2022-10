Weltcup-Auftakt in Sölden ohne Olympiasieger Brennsteiner

Das österreichische Herren-Team wird den Weltcup-Auftakt am Sonntag in Sölden stark ersatzgeschwächt in Angriff nehmen. Nachdem mit Roland Leitinger bereits der Zweite aus dem Vorjahr wegen der Nachwehen einer Kreuzbandverletzung für den ersten Riesentorlauf der Saison absagen musste, fällt nun mit Stefan Brennstein der nächste Star aus.

Der Team-Olympiasieger von Peking war in den vergangenen beiden Saisonen der stärkste ÖSV-Läufer im Riesentorlauf gewesen.