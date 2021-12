Warum ÖSV-Ass Feurstein einer Hirscher-Connection viel verdankt

Know-how von Hirscher

Ein halbes Jahr später jedoch quälte Feurstein den ganzen Tag der Kopf. Einzig in der Nacht kam die Erlösung in Form von Schlaf. "Das Leben an sich hat einfach so an Qualität verloren, dass ich ans Skifahren gar nicht mehr gedacht habe", verriet der Mann aus Mellau im Bregenzerwald. "Es war lange ungewiss, wie es weitergeht." Zur letztlich adäquaten Ärztin riet ihm ÖSV-Sportdirektor Anton Giger. "Die hat eine Nervenentzündung am Kopf diagnostiziert." Und zwar soll sich die Entzündung vom Hals in den Kopf verlagert haben.

Die Zusammenarbeit mit ihr und auch mit Gernot Schweizer, dem ehemaligen Trainer von Hirscher, brachte Abhilfe. "In Salzburg habe ich ein halbes Jahr lang Therapie gemacht jeden Tag. Wir haben viel an der Halswirbelsäule, an der Stabilität gearbeitet." So extrem wie Formel-1-Fahrer das tun (müssen), stärkte er seinen Nacken. "Irgendwann nach einem halben Jahr hat das Gott sei Dank gefruchtet." Das war etwa zu Beginn 2021.

Mit Hirscher senior arbeitet der Vorarlberger nun wieder zusammen, schließlich hat sich der gemeinsam mit Michael Pircher den Riesentorlauf-Spezialisten im ÖSV um Stefan Brennsteiner, Roland Leitinger etc. angenommen. Vergleiche mit Hirscher lehnt Feurstein ab. "Marcel ist drei Ligen über mir - oder noch mehr", meinte er. "Aber natürlich probiert der Ferdl, gewisse Sachen, die er dem Marcel schon von klein auf gelernt hat, uns beizubringen. Wenn man da brutal lange dranbleibt, funktioniert das auch. So ein Mann mit so viel Erfahrung und Know-how ist Gold wert", sagte er über Ferdinand Hirscher.