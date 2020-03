Warum Hannes Reichelt daheim die Fenster putzen muss

Natürlich verfolgt auch der Routinier intensiv die Entwicklungen dieser Tage und macht sich so seine Gedanken. Seine Frau Larissa kommt aus Südtirol und ist Ärztin, dementsprechend sensibilisiert war Hannes Reichelt bereits vor Wochen, wie er im Gespräch erklärt. "Larissa hat viele italienische Medien verfolgt, wir haben uns bereits darauf eingestellt, dass die Quarantäne auch bei uns kommt. Es ist krass, was in Italien abläuft, vor allem wenn man einen Bezug zu diesem Land hat. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so schlimm wird."