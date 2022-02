Warum Greiderer auf dem Zahnfleisch zur Sensation lief

Man sah es Lukas Greiderer auch an, dass er in der Loipe auf dem Zahnfleisch ging. Richtig leichtfüßig wirkt sein Laufstil ohnehin nie, aber im Angesicht der Sensation ging Greiderer diesmal im Finish an seine Schmerzgrenze und fürchtete dabei, dass ihm die Medaille schon entglitten wäre. „Wie der Geiger und Graabak an mir vorbeigezogen sind und ich plötzlich nur mehr Vierter war, dachte ich, alles wäre für die Fische gewesen“, erzählt Greiderer.

Mit einem letzten Energieanfall zog er noch am Deutschen Rydzek vorbei und rettete vor Jungstar Johannes Lamparter den dritten Platz ins Ziel. „Ich hatte Nahtod-Erfahrungen“, meinte Greiderer, der nie um einen flotten Spruch verlegen ist, später. „Aber es war es wert.“