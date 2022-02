Österreichs Nordische Kombinierer in Lauerstellung auf Medaillen

Nicht ganz ideal lief der erste Teil des ersten Bewerbs der Nordischen Kombinierer bei den Spielen in Peking: Zwar liegt Lukas Greiderer als Zweiter hinter dem Japaner Ryota Yamamoto, allerdings hat der Tiroler bereits 38 Sekunden Rückstand. Zur Tagesbestweite von 108 Metern war Yamamoto geflogen, auf 103,5 Meter kam Greiderer.

Johannes Lamparter liegt auf dem fünften Zwischenrang, der Tiroler Saisondominator hat sich mit seinem Flug auf 100 Meter bereits 1:04 Minuten Rückstand eingehandelt. "Es war okay. Es war keine Bombe, aber es war okay", sagte der zweifache Weltmeister. "Es war ein cooler Start in meine ersten Olympischen Spiele, und nach vorne ist noch einiges drin. Es wird sicher ein spannendes Rennen."

Fünf Sekunden dahinter sprang der Steirer Franz-Josef Rehrl auf den siebenten Rang, Martin Fritz (96 Meter/+1:51) ist an 18. Stelle notiert. Der Langlauf startet um 12 Uhr MEZ.